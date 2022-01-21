ABLASINI KAYBETTİĞİ KANSER HASTALIĞINA YAKALANAN ÇOCUKLAR İÇİN SAHNEDE - Son Dakika

İZMİR'de 2 yıl önce ablası Ayşe Kırkayak'ı kanserden kaybeden tiyatrocu Halil Kırkayak (55), bu hastalığa yakalanan çocuklar yararına oyunlar sahneledi. Kırkayak, yazıp yönettiği ve oyuncusu olduğu 'Seni Seviyorum İrina' isimli tiyatro oyununu da onlar için sahneye koyacak.

Tiyatrocu Halil Kırkayak 2 yıl önce kanser hastası ablası Ayşe Kırkayak'ı kaybetti. Ablasının ölümüyle sarsılan Kırkayak, kanser hastalarına destek vermeye başladı. Mesleğinin de katkısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Kırkayak'ın yolu, kanser hastası çocuklar için gönüllülük esasıyla çalışan ve sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Yaşa Çocuk Derneği ile kesişti. Dernek ile birlikte çeşitli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Kırkayak, kendisinin yazıp yönettiği 'Seni Seviyorum İrina' isimli tiyatro oyunu ile kanser hastası çocuklar için sahneye çıkacaklarını belirtti.

'KANSER TEHLİKELİ VE TEDAVİ SÜRECİ PAHALI BİR HASTALIK'

Kanser hastası çocuklara yardım eli uzatmak isteyen herkesi 19 Şubat'ta Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde sahneleyecekleri oyuna davet eden Kırkayak, "Yaşa Çocuk Derneği ile bir süredir tanışıyorum. Birlikte bazı projeler yaptık. Hazırladığım bir oyunu dernek bünyesinde oynamaya ve çocuklara maddi destek vermeye karar verdim. Ben de kanser nedeniyle 2 yıl önce ablamı kaybettim. Kanser oldukça tehlikeli aynı zamanda tedavi süreci pahalı olan bir hastalık. Bu yaşadıklarım nedeniyle kanser hastaları için çalışmalar yapmaya başladım. Tiyatrocuyum, bu nedenle yazıp yönettiğim ve iki kez ödül aldığım 'Seni Seviyorum İrina' oyunu ile kanser hastaları için sahneye çıkacağız" dedi.

'EKSİK MALZEMELER TAMAMLANACAK'

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkolojisi Sınıf Öğretmeni ve Yaşa Çocuk Derneği Başkanı Selma Özdemir de onkoloji anneleri ve gönüllüleri tarafından başta onkoloji hastası çocuklar olmak üzere tüm hasta çocuklar ile ailelerine maddi ve manevi yardımda bulunmak amacıyla 2019 yılında dernek kurduklarını söyledi. Dernek üyelerinin büyük bir hızla çalışıp Tepecik Çocuk Onkoloji Servisi başta olmak üzere pediatri ve çocuk hastaların ailelerinin ihtiyaçlarını güçleri yettiğince gidermeye çalıştığını anlatan Özdemir "19 Şubat'ta Halil Kırkayak'ın 'Seni Seviyorum İrina' adlı oyunu var. İki kişilik, iki perdeli bir oyun. Herkesi bekliyoruz. Salonumuz pandemi koşullarına uygun hazırlandı. Buradan elde edilecek gelirle hastanemizde hasta çocukların anneleri tarafından yemeklerin yapıldığı 'anne mutfağına' destek olacağız. Eksik malzemeler tamamlanacak. Oyunumuza gelmek isteyenler biletleri derneğimizi arayarak temin edebilirler" diye konuştu.

Yaşa Çocuk Derneği Başkan Yardımcısı Mübeccel Hürmen ise kanser hastası çocuklara öncelikle moral kaynağı olduklarını belirterek şunları söyledi: "Onlar hastanede yatarken kendilerini yalnız hissediyor ve birçok aktiviteden mahrum kalıyorlar. Onların yanında olup, yüzlerini güldürüyoruz. 29 Ekim'de Tepecik Hastanesi'nde kutlama yaptık. Çok mutlu oldular. Yılbaşında, bayramlarda yanlarında olup onların mutlu olmalarını sağlıyoruz."