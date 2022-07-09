Son dakika: Acemi kasaplar hastanelik oldu - Son Dakika
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Son dakika: Acemi kasaplar hastanelik oldu

09.07.2022 09:09

Edinilen son dakika haberine göre Acemi kasaplar hastanelik oldu Kayseri'de kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar hastanelik oldu.

Acemi kasaplar hastanelik oldu

KAYSERİ - Kayseri'de kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanın darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastanelerin acil servisine gelirken bazı vatandaşlar ise ambulanslarla hastanelere sevki sağlandı.

Yaralanan vatandaşlar, ilk tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Acemi kasaplar hastanelik oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Acemi kasaplar hastanelik oldu - Son Dakika
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