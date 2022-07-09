Son dakika haberi | "Acemi kasaplar" hastanelik oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | "Acemi kasaplar" hastanelik oldu

09.07.2022 14:17
Son dakika haberi | "Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Son dakika haberler: Denizli'de, kurban keserken yaralanan çok sayıda kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Denizli'de, kurban keserken yaralanan çok sayıda kişi, hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde kentteki kurbanlık satış ve kesim alanlarında yoğunluk gözleniyor.

Evlerindeki kurbanlıklarını kendi çabalarıyla kesmeye çalıştığı sırada bıçakla yaralanan bazı vatandaşlar hastanelerin acil servislerine gelmeye başladı.

Pamukkale ilçesinde elinden ve bacağından yaralanan Safi Kavak, yakınlarının yardımıyla Denizli Devlet Hastanesine getirildi.

Kent genelinde kurban kesimi sırasında yaralanan 132 kişi hastanelerin acil servislerine başvurduğu öğrenildi.

Bıçak kesikleri nedeniyle hafif şekilde yaralanan vatandaşlar, tedavileri yapılarak taburcu edildi.

Öte yandan belediye görevlileri cadde, sokak, apartman aralığı, park, otopark, yol kenarları gibi alanlarda kurban kesimine yönelik denetim başlattı.

YORUMLAR
500
Denizli'de Kurban Bayramı namazında camiler doldu Denizli'de Kurban Bayramı namazında camiler doldu Son dakika haber... Denizli'de şehitlikler ziyaret edildi Son dakika haber... Denizli'de şehitlikler ziyaret edildi
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | 'Acemi kasaplar' hastanelik oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:05 Feci kaza! Tarlaya giren araçta sıkışan sürücü yanarak hayatını kaybetti
14:04 Öldürülen eski Japonya Başbakanı Abe'nin otopsi raporu çıktı!
13:31 Ünlülerden Kurban Bayramı paylaşımları
13:18 Kayıp sanılan adamın 12 yıl sonra evinde kemikleri bulunmuştu! Cinayet şüphesiyle ev sahibinin oğlu tutuklandı
13:17 Sri Lanka'da ekonomik krizden etkilenen halk hükümet binasını bastı! Devlet Başkanı güvenlik güçleri tarafından kaçırıldı
13:07 Sosyal medyadan duyurdu! Bahar Candan'dan cinsel tercih açıklaması: Artık kadınlardan hoşlanıyorum
12:14 İslam düşmanı Geert Wilders'dan Kurban Bayramı ile ilgili skandal paylaşım: Mide bulandırıcı İslam geleneğini yasaklayın
12:08 44 milyar dolarlık satış anlaşmasından çekilen Elon Musk, Twitter ile davalık oldu!
11:50 Kaçan kurbanlık polis ekiplerince yakalandı, şimdi sahibi aranıyor
11:45 Kesilmekten kaçan boğa ekipleri peşine taktı! 10 km sonra dürbünlü tüfek ile bayıltıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 14:21:14. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | "Acemi kasaplar" hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement