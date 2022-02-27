Son dakika haberi | Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler Türk kurtarma römorkörleri refakatinde Boğaz'dan geçti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler Türk kurtarma römorkörleri refakatinde Boğaz'dan geçti

27.02.2022 18:23

Son dakika haberi: Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler Türk kurtarma römorkörleri refakatinde Boğaz'dan geçti Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Açılan ateş sonucu hasar alan NAMURA QUEEN ve LORD NELSON isimli gemilerin, Türk kurtarma römorkörleri refakatinde İstanbul Boğazı'ndan geçişlerini tamamladığını açıkladı.

Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler Türk kurtarma römorkörleri refakatinde Boğaz'dan geçti

ANKARA - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Açılan ateş sonucu hasar alan NAMURA QUEEN ve LORD NELSON isimli gemilerin, Türk kurtarma römorkörleri refakatinde İstanbul Boğazı'ndan geçişlerini tamamladığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Açılan ateş sonucu hasar alan NAMURA QUEEN ve LORD NELSON isimli gemiler, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanlarımız ile Kurtarma-6 ve Kurtarma-7 Römorkörlerimiz refakatinde İstanbul Boğazı geçişlerini tamamladı" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika haberi | Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler Türk kurtarma römorkörleri refakatinde Boğaz'dan geçti
Son dakika haberi | Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler Türk kurtarma römorkörleri refakatinde Boğaz'dan geçti
Son dakika haberi | Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler Türk kurtarma römorkörleri refakatinde Boğaz'dan geçti

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı, İstanbul, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler Türk kurtarma römorkörleri refakatinde Boğaz'dan geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Açılan ateş sonucu hasar alan gemiler Türk kurtarma römorkörleri refakatinde Boğaz'dan geçti - Son Dakika
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