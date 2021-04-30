Acılı annelerin buluşmasında gözyaşları sel oldu - Son Dakika

Acılı annelerin buluşmasında gözyaşları sel oldu

30.04.2021 13:18
Acılı annelerin buluşmasında gözyaşları sel oldu, System.String[]

Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer Töremiş'in annesi Maide Töremiş ile faili meçhul bir cinayete oğlu Burak Bektaş'ı kurban veren Melek Bektaş'ın buluşmasında gözyaşları sel oldu.

Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer Töremiş'in annesi Maide Töremiş ile faili meçhul bir cinayete oğlu Burak Bektaş'ı kurban veren Melek Bektaş'ın buluşmasında gözyaşları sel oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de iki acılı anne bir araya geldi. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer Töremiş'in annesi Maide Töremiş ve Berlin'nin Neukölln ilçesinde faili meçhul bir cinayete oğlu Burak Bektaş'ı kurban veren Melek Bektaş'ın buluşmasında gözyaşları sel oldu. "Biz birbirimizin açısını anlarız" diyerek bir birlerine sarılan acılı annelerin göz yaşları evlatları için aktı.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer Töremiş için başkent Berlin'deki başbakanlık binası önünde yaklaşık 1.5 yıldır evlat nöbeti tutan Maide Töremiş evladının geri gelmesi için sesini duyurmaya çalışırken, evlat açısı çeken Melek Bektaş'ı ziyaret ederek teselli etmeye çalıştı.

Kızı kaçırılan anne Maide Töremiş, kızı geri gelinceye kadar ve kızların dağa kaçırılmaması için mücadelesine devam edeceğini belirterek, "Melek hanım benden biraz daha şanslı. Hiç olmazsa gözyaşını dökebileceği bir mezarı var. Benim ise ne kızımdan ne bir haber var ve de gözyaşı dökebileceğim mezarı var" dedi.

Acılı anne Melek Bektaş ise "2012'den beri oğlumun katili ya da katillerinin yakalanmasını bekliyorum. Maide hanımın kızı kaçırıldı. Belki geri gelme ihtimali var. Benim böyle bir ihtimalim kalmadı. Tek tesellim oğlumun katillerinin yakalın adaletin yerine gelmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı. Anne ve babalarının evlatlarına sahip çıkmaları çağırısında bulunan acılı anneler, "Bizleri yalnız bırakmayın" diyerek destek istedi.

(İHA)

Acılı annelerin buluşmasında gözyaşları sel oldu

Almanya, Terör, PKK, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Acılı annelerin buluşmasında gözyaşları sel oldu - Son Dakika


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