Son dakika haberi... Adalet Bakan Yardımcısı Kuş'tan Bursa'daki terör saldırısında yaralananlara ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Adalet Bakan Yardımcısı Kuş'tan Bursa'daki terör saldırısında yaralananlara ziyaret

03.05.2022 16:27
Son dakika haberi... Adalet Bakan Yardımcısı Kuş'tan Bursa'daki terör saldırısında yaralananlara ziyaret

Son dakika haberler... ADALET Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, cezaevi personelini taşıyan servise yönelik bombalı terör saldırısında yaralanan Ruhan Erdem ve Sadık Özkul'u ziyaret edip, bayramlarını kutladı.

ADALET Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, cezaevi personelini taşıyan servise yönelik bombalı terör saldırısında yaralanan Ruhan Erdem ve Sadık Özkul'u ziyaret edip, bayramlarını kutladı.

Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, 20 Nisan'da cezaevi personelini taşıyan servise yönelik gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında yaralanan Ruhan Erdem ve Sadık Özkul'u ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Kuş, daha sonra Bursa E ve H tipi cezaevlerine de giderek personelle bayramlaştı.

Bakan Yardımcısı Kuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Bursa ilimizde hain terör saldırısı sonucunda yaralanan personellerimiz Ruhan Erdem ve Sadık Özkul'u ziyaret ederek bayramlarını kutladık ve tekrar geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Her daim yanlarında olacağız. 20.04.2022 tarihinde servis aracına terör saldırısı düzenlenen Bursa E tipi CİK'i ve H tipi CİK'i ziyaret ederek personelimizle bayramlaştık. Bu vesileyle bir kez daha şehidimiz Cengiz Yiğit'i rahmetle yad ediyorum. Tüm personelimizin bayramını tebrik ederim" dedi.

Son dakika haberi... Adalet Bakan Yardımcısı Kuş'tan Bursa'daki terör saldırısında yaralananlara ziyaret
Son dakika haberi... Adalet Bakan Yardımcısı Kuş'tan Bursa'daki terör saldırısında yaralananlara ziyaret
Son dakika haberi... Adalet Bakan Yardımcısı Kuş'tan Bursa'daki terör saldırısında yaralananlara ziyaret
Son dakika haberi... Adalet Bakan Yardımcısı Kuş'tan Bursa'daki terör saldırısında yaralananlara ziyaret
Son dakika haberi... Adalet Bakan Yardımcısı Kuş'tan Bursa'daki terör saldırısında yaralananlara ziyaret
Son dakika haberi... Adalet Bakan Yardımcısı Kuş'tan Bursa'daki terör saldırısında yaralananlara ziyaret
YORUMLAR
500

Cezaevi, Adalet, Bursa, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Adalet Bakan Yardımcısı Kuş'tan Bursa'daki terör saldırısında yaralananlara ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
16:25 Nişana gitmek üzere yola çıktılar! Kaza yapan ailede 1 ölü, 6 yaralı var
16:24 Yaralı halde annesini aradı: Sırtımdan vuruldum, sakın babama söyleme
16:21 Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti uğursuzluk olmasın diye erkenden evlenmişler
16:20 Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık!
16:01 Sosyal medyada uygunsuz paylaşım yapan öğretmenlere soruşturma
15:59 Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri'nin ilk fragmanı geldi
14:40 Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli elbisesini görenlerin gözleri kamaştı
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
13:36 Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 16:33:17. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Adalet Bakan Yardımcısı Kuş'tan Bursa'daki terör saldırısında yaralananlara ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement