Son dakika haberi... Adalet Bakan Yardımcısı Kuş'tan Bursa'daki terör saldırısında yaralananlara ziyaret - Son Dakika

ADALET Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, cezaevi personelini taşıyan servise yönelik bombalı terör saldırısında yaralanan Ruhan Erdem ve Sadık Özkul'u ziyaret edip, bayramlarını kutladı.

Adalet Bakan Yardımcısı Kuş, 20 Nisan'da cezaevi personelini taşıyan servise yönelik gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında yaralanan Ruhan Erdem ve Sadık Özkul'u ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Kuş, daha sonra Bursa E ve H tipi cezaevlerine de giderek personelle bayramlaştı.

Bakan Yardımcısı Kuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Bursa ilimizde hain terör saldırısı sonucunda yaralanan personellerimiz Ruhan Erdem ve Sadık Özkul'u ziyaret ederek bayramlarını kutladık ve tekrar geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Her daim yanlarında olacağız. 20.04.2022 tarihinde servis aracına terör saldırısı düzenlenen Bursa E tipi CİK'i ve H tipi CİK'i ziyaret ederek personelimizle bayramlaştık. Bu vesileyle bir kez daha şehidimiz Cengiz Yiğit'i rahmetle yad ediyorum. Tüm personelimizin bayramını tebrik ederim" dedi.