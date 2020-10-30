Son dakika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Enkaz altından Buse kızımız çıkarılıyor" - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü "Buse" adlı kız çocuğuna ulaşıldığını söyledi.

Gül, İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi'nde depremin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile yaptığı ortak basın açıklamasında, arama kurtarma çalışmalarının devletin tüm imkanlarıyla sürdürüldüğünü belirtti.

"Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarla birlikte." diyen Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimatla devletin tüm imkanlarının enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için seferber edildiğini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Mansuroğlu Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazı altındayken konuştuğu kıza da ulaşıldığını kaydeden Gül, "Enkaz altından Buse kızımız çıkarılıyor. İnşallah Buse kızımız ve diğer vatandaşlarımız bir an önce ve salimen çıkarılır. Tekrar başımız sağ olsun, geçmiş olsun." dedi.

Abdulhamit Gül, ceza infaz kurumlarında ölü ya da yaralı bilgisinin intikal etmediğini, can kaybı olmadığını, tüm adli hizmetlerin sürdürüldüğünü, ortak acıyı, ortak kederi, ortak dualarla ve el birliğiyle atlatmayı istediklerini sözlerine ekledi.