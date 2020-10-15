Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül: "3 yıl boyunca 261 bin 843 vatandaşımızın lekelenmesini önleyen bir reformu... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevinde düzenlenen "Ceza Muhakemesinde Lekelenmeme Hakkı Çalıştayı"na katıldı. (3)

"Masumiyet karinesi, en başta soruşturma ve kovuşturma makamlarının suçluluk konusunda bir önyargı ile hareket etmemesi anlamını taşımaktadır. Daha geniş anlamıyla da bu ilke, hakkında herhangi bir suç isnadı bulunmayan kişilere suçlu muamelesi yapılmasını yasaklıyor"

"(1 Ocak 2020 ve 30 Eylül tarihleri arasında) 143 bin 726 ihbar yapılmış. Bu dosyaların 99 bin 805 dosyası da soruşturma yapılmasına yer olmadığına ilişkin karar yargı mensuplarımızca, savcılıklarımızca verilmiştir"

"Toplamda baktığımızda kanun yürürlüğe girdiği Eylül 2017'den bugüne kadar 261 bin 843 kişi hakkında bu karar verilmiş ve asılsız ihbarlarla vatandaşımız lekelenmemiştir"

"Bugün üzerinde konuştuğumuz konu, 3 yıl boyunca 261 bin 843 vatandaşımızın lekelenmesini önleyen bir reformu konuşuyoruz"