Adalet Bakanı Gül, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'na katıldı - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına güven veren ve daha erişilebilir bir adalet hedefi doğrultusunda kararlılıkla yürüdüklerini söyledi.

Bakan Gül, Avrupa Konseyi Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Venedik kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'na katıldı.

"Suç ve Ceza Adaleti: Avrupa'da Onarıcı Adaletin Rolü" temasıyla gerçekleştirilen konferansta konuşan Gül, Türkiye'nin, kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin siyasi rolü, görünürlüğü ve etkinliğinin artırılmasına büyük önem verdiğini belirtti.

Türkiye'nin hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi standartlarını daha da yükseltmek amacıyla her alanda olduğu gibi adalet sisteminde de kesintisiz reform iradesine sahip olduğunun altını çizen Gül, "Cumhuriyetimizin 100. yılına güven veren ve daha erişilebilir bir adalet hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla yürüyoruz. Bu süreçte temel politika belgelerimiz, Yargı Reformu Strateji Belgemiz ile İnsan Hakları Eylem Planımızdır." dedi.

Söz konusu belgelerde, çocuk adalet sistemini geliştirmeye yönelik faaliyetlere geniş yer ayırdıklarını dile getiren Bakan Gül, "Çünkü bize göre çocuk hakları, genel anlamda insan hakları kavramının ayrılmaz bir parçasıdır ve bu hakların korunması, devletin temel amaç ve görevleri arasındadır. Bu kapsamda, öncelikle bakanlığımız bünyesinde başta çocuklar olmak üzere tüm suç mağdurlarına sunulacak hak ve hizmetler konusunda çalışmalar yapmak amacıyla ayrı bir birim kurduk. Bunun yanı sıra tüm il adliyelerimizde, bünyesinde psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanlarının olduğu adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerini oluşturduk." diye konuştu.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde "Çocuk Adalet Merkezi" isimli yeni bir modeli faaliyete geçirdiklerini aktaran Gül, şunları söyledi:

"Adliyeden ayrı bir binada çocuk mahkemeleri, çocuk soruşturma bürosu ile adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğünü bir arada yapılandırdık. Bu merkezlerde baro, adli tıp uzmanı, sosyal hizmetler görevlisi, kolluk çocuk soruşturma bürosu, üniversiteler ve diğer ilgili birimlere de yer verdik. Yine son yıllarda ülkemizde çocuk dostu adli usullerin işletilmesine yönelik çalışmalara hız verdik. Bu çerçevede, adli sürece dahil olan çocukların beyanlarının alınması için 'Adli Görüşme Odaları'nı sisteme kazandırdık. Bu özel ortamlarda çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda işlemler yerine getirilmektedir. Bilindiği üzere, suç işleyen çocukların yetişkinler gibi yargılanmaları, cezalandırılmaları, onları yeni suç ve benzeri risklerden koruyamamakta, hatta daha fazla riske açık hale getirmektedir."

"Çocuk adaleti sistemimizi, onarıcı adalet yaklaşımıyla yeniden yapılandırıyoruz"

Adalet Bakanı Gül, Türkiye'nin ulusal mevzuatında 2005'ten beri ayrı "Çocuk Koruma Kanunu" ve çocuklara ilişkin çeşitli yasal düzenlemeler bulunduğunu hatırlatarak, "Bu kapsamda, çocuk hükümlülerin cezalarını infaz etme sürecinde; eğitilmelerine, meslek edinmelerine ve yeniden toplumla bütünleştirilmelerine imkan sağlamak adına çocuk eğitim evlerini kurduk. Ayrıca, eğitim evlerinde öğrenimlerine devam eden gençlerin, 21 yaşına kadar bu kurumlarda kalabilmelerine fırsat tanıdık." ifadelerini kullandı.

Gül, bunlara ek olarak, kişileri ceza adaleti sistemi dışına çıkarmaya yönelik eleme araçları olan uzlaşma, kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi usulleri, çocuklar bakımından daha geniş uyguladıkları bilgisini de verirken, "Reform belgelerimizle çocuk adaleti sistemimizi, onarıcı adalet yaklaşımıyla yeniden yapılandırıyoruz." şeklinde konuştu.

Çocukların mutluluğu ve üstün yararı için hukuk sistemimizde yeniliklerin izini sürmeye devam edeceklerini vurgulayan Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adalet hizmetlerinde mağdur haklarına özel bir önem verirken, mağdur hakları içerisinde de çocuğun menfaati, duygu ve psikolojisi önceliğimizdir. Bu konferansta sizlerin de aynı amaç ve hedeflere sahip olduğunuzu görmekten memnunum. Konferansın çocuklara yönelik onarıcı adaletin yaygın şekilde uygulanmasına uluslararası ölçekte ciddi katkı sunacağına inandığımı ifade etmek istiyorum."

Bu arada, Adalet Bakanı Gül, toplantı kapsamında ev sahibi İtalya'dan mevkidaşı Marta Cartabia, Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Mammadov, Gürcistan Adalet Bakanı Rati Bregadze, İspanya Adalet Bakanı Pilar Llop Cuenca, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile ayrı ayrı kısa görüşmeler yaptı.

Konferans kapsamındaki temaslarını tamamlayan Bakan Gül, yurda dönmek üzere Venedik'ten ayrıldı.