Üye Girişi
Adalet Bakanı Gül, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'na katıldı - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'na katıldı

13.12.2021 19:10

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına güven veren ve daha erişilebilir bir adalet hedefi doğrultusunda kararlılıkla yürüdüklerini söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına güven veren ve daha erişilebilir bir adalet hedefi doğrultusunda kararlılıkla yürüdüklerini söyledi.

Bakan Gül, Avrupa Konseyi Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde Venedik kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'na katıldı.

"Suç ve Ceza Adaleti: Avrupa'da Onarıcı Adaletin Rolü" temasıyla gerçekleştirilen konferansta konuşan Gül, Türkiye'nin, kurucu üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin siyasi rolü, görünürlüğü ve etkinliğinin artırılmasına büyük önem verdiğini belirtti.

Türkiye'nin hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi standartlarını daha da yükseltmek amacıyla her alanda olduğu gibi adalet sisteminde de kesintisiz reform iradesine sahip olduğunun altını çizen Gül, "Cumhuriyetimizin 100. yılına güven veren ve daha erişilebilir bir adalet hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla yürüyoruz. Bu süreçte temel politika belgelerimiz, Yargı Reformu Strateji Belgemiz ile İnsan Hakları Eylem Planımızdır." dedi.

Söz konusu belgelerde, çocuk adalet sistemini geliştirmeye yönelik faaliyetlere geniş yer ayırdıklarını dile getiren Bakan Gül, "Çünkü bize göre çocuk hakları, genel anlamda insan hakları kavramının ayrılmaz bir parçasıdır ve bu hakların korunması, devletin temel amaç ve görevleri arasındadır. Bu kapsamda, öncelikle bakanlığımız bünyesinde başta çocuklar olmak üzere tüm suç mağdurlarına sunulacak hak ve hizmetler konusunda çalışmalar yapmak amacıyla ayrı bir birim kurduk. Bunun yanı sıra tüm il adliyelerimizde, bünyesinde psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanlarının olduğu adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerini oluşturduk." diye konuştu.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde "Çocuk Adalet Merkezi" isimli yeni bir modeli faaliyete geçirdiklerini aktaran Gül, şunları söyledi:

"Adliyeden ayrı bir binada çocuk mahkemeleri, çocuk soruşturma bürosu ile adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğünü bir arada yapılandırdık. Bu merkezlerde baro, adli tıp uzmanı, sosyal hizmetler görevlisi, kolluk çocuk soruşturma bürosu, üniversiteler ve diğer ilgili birimlere de yer verdik. Yine son yıllarda ülkemizde çocuk dostu adli usullerin işletilmesine yönelik çalışmalara hız verdik. Bu çerçevede, adli sürece dahil olan çocukların beyanlarının alınması için 'Adli Görüşme Odaları'nı sisteme kazandırdık. Bu özel ortamlarda çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda işlemler yerine getirilmektedir. Bilindiği üzere, suç işleyen çocukların yetişkinler gibi yargılanmaları, cezalandırılmaları, onları yeni suç ve benzeri risklerden koruyamamakta, hatta daha fazla riske açık hale getirmektedir."

"Çocuk adaleti sistemimizi, onarıcı adalet yaklaşımıyla yeniden yapılandırıyoruz"

Adalet Bakanı Gül, Türkiye'nin ulusal mevzuatında 2005'ten beri ayrı "Çocuk Koruma Kanunu" ve çocuklara ilişkin çeşitli yasal düzenlemeler bulunduğunu hatırlatarak, "Bu kapsamda, çocuk hükümlülerin cezalarını infaz etme sürecinde; eğitilmelerine, meslek edinmelerine ve yeniden toplumla bütünleştirilmelerine imkan sağlamak adına çocuk eğitim evlerini kurduk. Ayrıca, eğitim evlerinde öğrenimlerine devam eden gençlerin, 21 yaşına kadar bu kurumlarda kalabilmelerine fırsat tanıdık." ifadelerini kullandı.

Gül, bunlara ek olarak, kişileri ceza adaleti sistemi dışına çıkarmaya yönelik eleme araçları olan uzlaşma, kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi usulleri, çocuklar bakımından daha geniş uyguladıkları bilgisini de verirken, "Reform belgelerimizle çocuk adaleti sistemimizi, onarıcı adalet yaklaşımıyla yeniden yapılandırıyoruz." şeklinde konuştu.

Çocukların mutluluğu ve üstün yararı için hukuk sistemimizde yeniliklerin izini sürmeye devam edeceklerini vurgulayan Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Adalet hizmetlerinde mağdur haklarına özel bir önem verirken, mağdur hakları içerisinde de çocuğun menfaati, duygu ve psikolojisi önceliğimizdir. Bu konferansta sizlerin de aynı amaç ve hedeflere sahip olduğunuzu görmekten memnunum. Konferansın çocuklara yönelik onarıcı adaletin yaygın şekilde uygulanmasına uluslararası ölçekte ciddi katkı sunacağına inandığımı ifade etmek istiyorum."

Bu arada, Adalet Bakanı Gül, toplantı kapsamında ev sahibi İtalya'dan mevkidaşı Marta Cartabia, Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Mammadov, Gürcistan Adalet Bakanı Rati Bregadze, İspanya Adalet Bakanı Pilar Llop Cuenca, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric ile ayrı ayrı kısa görüşmeler yaptı.

Konferans kapsamındaki temaslarını tamamlayan Bakan Gül, yurda dönmek üzere Venedik'ten ayrıldı.

Adalet Bakanı Gül, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'na katıldı
Adalet Bakanı Gül, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'na katıldı
Adalet Bakanı Gül, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'na katıldı
Adalet Bakanı Gül, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'na katıldı

Avrupa Konseyi, Adalet Bakanı, Türkiye, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'na katıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu 19:33 Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
Güney Sudan'da altın aranması için Türkiye'ye 5 bölgede izin çıktı 19:32 Güney Sudan'da altın aranması için Türkiye'ye 5 bölgede izin çıktı Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi 17:39 Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Azra'yı canice öldüren sanık hakim karşısında! Duruşmada çantasından kızının çorabını çıkaran anne bayıldı 17:32 Azra'yı canice öldüren sanık hakim karşısında! Duruşmada çantasından kızının çorabını çıkaran anne bayıldı Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu 17:06 Sivasspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti 15:37 Türkiye'de de 6 kişide görülmüştü! Omicron varyantına bağlı ilk ölüm İngiltere'de gerçekleşti Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! 15:35 Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı 14:04 Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü esnada poşetle karşılaştı

Son Dakika Haberleri
19:33 Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor
19:33 Son Dakika! Türkiye'de 13 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 18 bin 796 yeni vaka tespit edildi
19:32 Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu
19:31 Güney Sudan'da altın aranması için Türkiye'ye 5 bölgede izin çıktı
19:25 Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti
19:02 Haber alınamayan emekli albay ölü olarak bulundu
18:10 Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor
18:01 Bu görüntülerin uzaylılara ait olduğu iddia ediiliyor
17:53 Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz
17:23 Gözaltına alınan sokak röportajcısı 3 YouTuber hakkında ev hapsi kararı verildi
Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor Beşiktaş'ta 2. Şenol Güneş dönemi başlıyor         
19:34
Son Dakika! Türkiye'de 13 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 18 bin 796 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 13 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 18 bin 796 yeni vaka tespit edildi         
19:33
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da Deneyimli hoca Şenol Güneş, İstanbul'da         
17:34
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
"İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi "İstanbul'a ilk kar Çarşamba günü düşecek" denmişti, yeni tarih olarak cumartesi verildi         
15:37
Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi Dehşete düşüren bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, kasatura ve sopalarla birbirine girdi         
14:07
Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel Arda Turan gibi Kerem'i de transfer ediyorlar! İspanyol devinden eski rekoru kıracak bedel         
13:29
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya dördüncü müdahale! Dolar anında düştü         
13:02
İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor İnegöllü mobilyacılar acil 15 bin eleman arıyor         
12:22
Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı Ermeni futbolcular sahaya Azerbaycan bayrağına basarak çıktı         
11:21
Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti! Einstein, "Arılar yok olursa insanlığın 4 yıl ömrü kalmıştır" demişti!         
10:45
Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi Son dakika: Cari denge Ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi         
10:10
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 19:50:09. #1.13#
SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül, Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Konferansı'na katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement