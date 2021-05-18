Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül'den, Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül'den, Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması

18.05.2021 14:16
Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül'den, Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması, System.String[]

Son dakika politika haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kınadı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kınadı.

Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada mazlumun umudu ve duası olan Sayın Cumhurbaşkanımızı, ırkçı İsrail rejiminin eli kanlı lideriyle aynı kefeye koymak, ölçü ve tartı bilmezliktir, büyük bir izansızlıktır. Siyasi rekabet uğruna insani nezaket gözden çıkarılmamalıdır. İYİ Parti Genel Başkanını hadsiz ve çirkin beyanı nedeniyle kınıyor, millet ve tarih huzurunda özür dilemeye davet ediyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! Adalet Bakanı Gül'den, Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki Açıklaması - Son Dakika


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