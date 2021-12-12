Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Venedik şubesinde burada yaşayan Türklerle bir araya geldi.

Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere İtalya'nın Venedik kentine gelen Bakan Gül, temaslarına DİTİB Venedik şubesini ziyaret ederek başladı.

Venedik'te yaşayan Kuzey Makedonya Türkleri ile bir araya gelen ve sorunlarını dinleyen Gül, "Büyükelçimiz, konsolosumuz burada. Türkiye yanınızda. Sizlerin her türlü maddi manevi yanınızda olmaya devam edeceğiz. Türkiye büyük. Sizler büyük bir medeniyetin evlatlarısınız. Hepinizi burada görmekten çok mutlu olduk. Allah razı olsun. Çok selam ailelerinize." dedi.

Bakan Gül'e ziyaretinde Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Özgür Uludüz eşlik etti.

Adalet Bakanı Gül, Venedik'te yarın başlayacak olan Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Toplantısı'na katılacak. Gül'ün toplantı kapsamında bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması bekleniyor.