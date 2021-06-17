Bakan Gül: Olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır - Son Dakika

Bakan Gül: Olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, " İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum. Olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır" dedi. Bakan Gül, İzmir'de HDP il binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Gül, "İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum. Provokasyonların hedefi karanlıktır, huzursuzluk ve güvensizliktir. Hukuk bu karanlığa asla geçit vermeyecek, olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır" dedi.



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