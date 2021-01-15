Son dakika haberi! Adalet Bakanlığı Ankara Barosu yönetimi hakkında soruşturma izni verdi - Son Dakika

Son dakika haberi! Adalet Bakanlığı Ankara Barosu yönetimi hakkında soruşturma izni verdi

15.01.2021 11:02
Son dakika haberi! Adalet Bakanlığı Ankara Barosu yönetimi hakkında soruşturma izni verdi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Adalet Bakanlığı, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili yaptığı tepki çeken açıklama nedeniyle Ankara Barosu yönetimi hakkında soruşturma izni verdi.

Adalet Bakanlığı, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili yaptığı tepki çeken açıklama nedeniyle Ankara Barosu yönetimi hakkında soruşturma izni verdi.

Ankara Barosu, Nisan 2020'de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'ndeki "Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi" konulu cuma hutbesi ile ilgili tepki çeken bir açıklama yapmıştı. Açıklamada kullanılan ifadeler nedeniyle başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere birçok kişi Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık tarafından başlatılan inceleme kapsamında baronun 11 yöneticisinden yazılı savunma istendi. İfadelerin alınmasının ardından ilgili yasa gereği dosya soruşturma izni için Adalet Bakanlığına gönderildi. Bakanlık, yapılan incelemenin ardından Ankara Barosu hakkında soruşturma izni verdi.

Savcılık, açıklamada imzası bulunan baro yöneticilerini ifadeye çağıracak. İfadelerin alınmasının ardından dava açılıp açılmayacağına karar verilecek.

(Abdullah Sarica/İHA)

Adalet Bakanlığı, Ankara Barosu, Adalet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Adalet Bakanlığı Ankara Barosu yönetimi hakkında soruşturma izni verdi - Son Dakika


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