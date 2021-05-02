Son dakika haberi! Adalet Bakanlığına Birleşmiş Milletlerden ödül - Son Dakika

Son dakika haberi! Adalet Bakanlığına Birleşmiş Milletlerden ödül

02.05.2021 12:36
Son dakika haberi! Adalet Bakanlığına Birleşmiş Milletlerden ödül, System.String[]

Son dakika haberi... Adalet Bakanlığı, Covid-19 salgını sürecinde adalet hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürmesi dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ödüle layık görüldü.

Adalet Bakanlığı, Covid-19 salgını sürecinde adalet hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürmesi dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ödüle layık görüldü.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, salgın sürecindeki çalışmaları içeren projesiyle BM'nin bilgi ve iletişim sektöründen sorumlu kuruluşu Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından resen WSIS (Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi) 2021 Ödülleri'ne aday gösterildi. Covid-19 sürecinde adalet hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesini sağlayan Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce hazırlanan faaliyetler, dünyanın çeşitli yerlerinden bin 270 proje ile yarıştı. Adalet Bakanlığının dijital alandaki hizmetleri, WSIS Uzman Grubunun kapsamlı değerlendirmeleri sonrasında halk oylamasına sunulan 360 proje içinde yer aldı. 18 ayrı kategoride verilen uluslararası prestiji olan ödüllerde Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünün hizmetleri oylamada en fazla oyu alan projeler arasına girerek 'e-çalışma' kategorisinde 'Bilgi Teknolojileri Kapsamında Covid-19 Önlemlerimiz' başlığı altında WSIS 2021 Ödülü'nü almaya hak kazandı. Ödül töreni 18 Mayıs'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde çevrimiçi olarak düzenlenecek ve ödüller WSIS Ödülleri Forumu'nda verilecek.

Covid-19 süresince hizmet aksamadı

Adalet Bakanlığı tarafından Covid-19 salgını dolayısıyla yargı hizmetlerinin aksamaması amacıyla birçok hizmet hayata geçirildi. Uzaktan çalışma modeli ile ağırlıklı olarak teknik personelin işlerini evlerinde devam ettirmeleri ve iş yerlerindeki bilgisayarlarına bağlanma imkanı sağlandı. İnternet üzerinden erişilebilen sistemlere bağlantı için VPN yazılımı kullanılırken, uzaktan çalışanlar için yetkilendirilmiş depolama ortamları, iletişim ve video konferans araçları, proje yönetim araçları gibi uygulamalar yer aldı. Bakanlık merkez birimlerinde uzaktan çalışmayı uygulamak isteyen personellere yönelik dizüstü bilgisayar temini ve VPN hizmetleri verildi. Yüz yüze yapılan toplantı ve ziyaretlere son verilirken, görüşmeler telekonferans ve video konferans yolu ile yapıldı. Önceden planlanmış ya da ihtiyaç duyulan toplantılar online ortamlarda gerçekleşti. Düzenlenen toplantılara katılımda gizlilik ve yetkilendirilmiş kişilerin erişebilmesi esasları yerine getirildi. İş yeri telefonlarının personelin telefonlarına yönlendirilmesi sağlandı. Uzaktan eğitim sistemi online platformlar aracılığı ile Covid-19 farkındalık eğitimleri hazırlanarak kullanıcılara sunuldu.

Mobil uygulamalarla adalete erişim hızlanıyor

Adalet Bakanlığının geliştirdiği mobil uygulamalar da dijital marketlerde vatandaşların hizmetine sunuluyor. Bakanlığın geliştirdiği 5 mobil uygulamayla yargısal süreçler hızlandırılırken, bir yandan da vatandaşların adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırılıyor. Avukatlar için CELSE, vatandaşlar için E-Adalet, uzlaştırmacılar için E-Uzlaştırmacı, arabulucular için E-Arabulucu ve bilirkişiler için E-Bilirkişi uygulamaları cep telefonundan bilgi edinme kolaylığı sağlıyor. Ayrıca Bakanlık tarafından geliştirilen E-Duruşma sistemi de 535 mahkemede uygulanıyor. Yeni sistem korona virüsle mücadele döneminde emek ve zaman tasarrufu sağlarken, mahkemelerde oluşabilecek yoğunluğu da engelliyor. - ANKARA

Birleşmiş Milletler, Adalet Bakanlığı, Koronavirüs, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Adalet Bakanlığına Birleşmiş Milletlerden ödül - Son Dakika


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