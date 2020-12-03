Adalet Bakanlığınca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu şartı getirildi, uygulama bugün başladı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Adalet Bakanlığınca, Kovid-19 tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişte HES kodu şartı getirildi, uygulama bugün başladı. - Son Dakika

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Meteoroloji 2 il için sağanak, 1 bölge için buzlanma uyarısı yaptı