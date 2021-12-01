Son dakika haberi: Adam öldürme suçundan aranan şahıs, polis operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesine çıktı! En son 2003'te bu orandaydı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili sert sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz

Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum