Adana'da, polis tarafından bir kargo şubesinde yapılan aramalarda 1754 kavanoz içerisinde 1 ton 28 gram cinsel içerikli macun ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir kargo şubesine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 1754 kavanoz içerisine doldurulmuş ve gönderime hazır 1 ton 28 gram cinsel içerikli macun ele geçirdi. Konuyla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.