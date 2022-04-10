Adana'nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi.
Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ç'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Zanlı adliyeye sevk edildi.
Dün Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında M.Ç. idaresindeki 01 JB 505 plakalı otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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