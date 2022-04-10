Son dakika haberi | Adana'da 2 askerin şehit olduğu kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyede - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Adana'da 2 askerin şehit olduğu kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyede

10.04.2022 16:49
Son dakika haberi | Adana'da 2 askerin şehit olduğu kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyede

Son dakika habere göre Adana'nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ç'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlı adliyeye sevk edildi.

Dün Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında M.Ç. idaresindeki 01 JB 505 plakalı otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

YORUMLAR
500
Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı Kazada yaralanan askerlerin sağlık durumu iyi Kazada yaralanan askerlerin sağlık durumu iyi

Otomobil, Kozan, Adana, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Adana'da 2 askerin şehit olduğu kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyede - Son Dakika


Son Dakika
16:49 David Beckham'ın oğlu Brooklyn Beckham evlendi!
16:42 Galatasaray'ın derbi paylaşımı taraftarı kızdırdı!
16:30 Tekirdağ'da para sebebiyle tartıştığı gelinini traktörle ezdi!
15:46 Canlı yayında büyük talihsizlik! Spikerin arkasındaki ayrıntıyı fark eden milyonlarca seyirci şaşkına döndü
15:43 Rus ordusu hedef değiştirdi! Harkov'a ilerleyen 13 km uzunluğundaki konvoy uydudan böyle görüntülendi
15:41 Kerem Bürsin, Hande Erçel'den sonra yeni aşka yelken açtı! İşte ilk fotoğraf
15:37 Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu
15:18 AK Parti'den yeni açıklama! Asgari ücrete ikinci zam hakkında: Enflasyon altında bir durum ortaya çıkarsa müdahaleden kaçınmayız
15:15 Millet İttifakı'ndan Haşim Kılıç iddiasına ilk cevap geldi!
15:13 Uğurcan Çakır'ın acı günü! Dedesi Hüseyin Çakır hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 17:01:55. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Adana'da 2 askerin şehit olduğu kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement