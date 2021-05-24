Son dakika haber: ADANA'DA 2 KADININ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLMESİNE 2 GÖZALTI - Son Dakika

Son dakika haber: ADANA'DA 2 KADININ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLMESİNE 2 GÖZALTI

24.05.2021 12:38

Son dakika haberi... ADANA'nın Kozan ilçesinde, dün gece 100 metre arayla pompalı tüfekle vurulmuş cesetleri bulunan Tuğçe Duman (27) ve Melek Elşemo'nun (24), ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, dün gece 100 metre arayla pompalı tüfekle vurulmuş cesetleri bulunan Tuğçe Duman (27) ve Melek Elşemo'nun (24), ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak'taki kanal mevkiinde meydana geldi. Yoldan geçenler park halindeki 01 AHG 364 plakalı otomobilin camlarında mermi izleri görünce polise haber verdi. Belirtilen bölgeye gelen polis, otomobilde bir kadını ölü buldu. Yapılan incelemede kadının pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olay yerine çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ve polis, olay yerinde inceleme yaptıkları sırada araca yaklaşık 100 metre mesafede bir kadının daha cesedini buldu. Ceset üzerinde yapılan incelemede bu kadının da pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olay yerine Cumhuriyet Başsavcısı gelip, incelemelerde bulundu. Cesetler, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EŞİ KAYSERİ'DE YAŞIYOR

Morgda yapılan incelemenin ardından cesetlerin Tuğçe Duman (27) ve Suriye uyruklu Melek Elşemo'ya (24) ait olduğu belirlendi. Cesetler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Evli ve boşanmak üzere olduğu, eşinin de Kayseri'de 3 çocuğuyla yaşadığı öne sürülen Tuğçe Duman ve Suriye uyruklu Melek Elşemo'nun cenezaleri için Adli Tıp Kurumu önüne geceden bu yana gelen olmadığı öğrenildi.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma, olayla bağlantılı olduğu öne sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı. Kozan Jandarma Komutanlığı'na götürülen 2 kişi, sorgulanmaya başlandı.

Son dakika haber: ADANA'DA 2 KADININ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLMESİNE 2 GÖZALTI
Son dakika haber: ADANA'DA 2 KADININ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLMESİNE 2 GÖZALTI
Son dakika haber: ADANA'DA 2 KADININ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLMESİNE 2 GÖZALTI
Son dakika haber: ADANA'DA 2 KADININ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLMESİNE 2 GÖZALTI
Son dakika haber: ADANA'DA 2 KADININ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLMESİNE 2 GÖZALTI
Son dakika haber: ADANA'DA 2 KADININ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLMESİNE 2 GÖZALTI
Son dakika haber: ADANA'DA 2 KADININ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLMESİNE 2 GÖZALTI
Son dakika haber: ADANA'DA 2 KADININ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLMESİNE 2 GÖZALTI
Son dakika haber: ADANA'DA 2 KADININ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLMESİNE 2 GÖZALTI
Son dakika haber: ADANA'DA 2 KADININ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLMESİNE 2 GÖZALTI
Son dakika haber: ADANA'DA 2 KADININ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLMESİNE 2 GÖZALTI
Son dakika haber: ADANA'DA 2 KADININ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLMESİNE 2 GÖZALTI

Jandarma, Polis, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ADANA'DA 2 KADININ POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLMESİNE 2 GÖZALTI - Son Dakika


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