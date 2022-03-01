Adana'da 2 kişi sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78051 Sokak'ta yürüyen Alparslan Döner ve Emre Yazlamaz, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce saldırıya uğradı.
Bir tekel bayiye sığınan Döner ve Yazlamaz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Saldırganlar ise bir otomobille olay yerinden kaçtı.
İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
Polis, olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Adana'da 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika