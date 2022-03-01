Son dakika haberi: Adana'da 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Adana'da 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı

01.03.2022 21:38
Son dakika haberi: Adana'da 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı

Son dakika habere göre Adana'da 2 kişi sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Adana'da 2 kişi sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78051 Sokak'ta yürüyen Alparslan Döner ve Emre Yazlamaz, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce saldırıya uğradı.

Bir tekel bayiye sığınan Döner ve Yazlamaz, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Saldırganlar ise bir otomobille olay yerinden kaçtı.

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Polis, olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı Son dakika haberi | Silahlı saldırıda yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Toros Dağları, Çukurova, Saldırı, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Adana'da 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
21:12 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un konuşmasına salonu terk ederek tepki gösterdiler
21:09 Burak Elmas'tan çarpıcı açıklamalar: Gedson Fernandes'in gelmesi Galatasaray'ın başka şeylerden vazgeçmesini gerektirecekti
20:43 Dün 33 kuruş zam yapılmıştı! Bu gece LPG Oto gaza 61 kuruş daha zam gelecek
20:41 Bugün ülkemizde koronavirüs sebebiyle 203 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 885 yeni vaka tespit edildi
20:39 Fenerbahçe taraftarını delirten Samatta geri dönüyor! Belçika ekibi de performansından memnun kalmadı
20:08 Korkutan deprem! Antalya'da 4.6 şiddetinde deprem oldu
20:08 Beşiktaş, Sörloth ve Boupendza'yı radarına aldı! Yeni sezon için görüşmeler başladı
20:00 Ukrayna'nın AB üyeliği talebine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Türkiye'ye de birileri savaş açıp saldırdığı zaman mı Türkiye'yi gündeme alacaksınız?
19:33 Rusya sorularına dayanamadı! Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel: Ben politikacı değilim
19:29 Bu sefer tankların önünde konuştu! İngiltere Başbakanı Johnson: Rus güçleriyle savaşa girmeyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 21:43:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Adana'da 2 kişi silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement