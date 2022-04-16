Adana'da, 2 polisi pompalı tüfekle yaralayan saldırgan ile 2 akrabası gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda suçtan kaydı bulunan Süleyman I'nın yakalanması için Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Süleyman I'nın bölgeye giden polis ekiplerine evinin balkonundan pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu komiser A.D. sırtından ve polis memuru H.A. göğsünden yaralandı.

Yaralı polisler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin karşılık vermesi üzerine ayağından yaralanan saldırgan, başka bir eve kaçarak saklandı.

Özel harekat ve terörle mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı evde yakalanan Süleyman I. tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Süleyman I'nın kardeşi İbrahim I. ve babası Ahmet I. da polis ekiplerince gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Adresteki aramada, ruhsatsız 1 tabanca ve 2 pompalı tüfek ile bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Yaralı polislerin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.