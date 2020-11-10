Adana'da 2 silah kaçakçısı yakalandı - Son Dakika

Adana'da 2 silah kaçakçısı yakalandı

10.11.2020 09:48

- Adana'da 2 silah kaçakçısı yakalandı Adana'da bir otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

- Adana'da 2 silah kaçakçısı yakalandı

ADANA - Adana'da bir otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada takibe alınan bir otomobil durdurularak arama yapıldı.

Aramada otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 kişi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki sorgulamalarında silahlardan bilgilerinin olmadığını söylediği öğrenildi.

2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da 2 silah kaçakçısı yakalandı
Adana'da 2 silah kaçakçısı yakalandı
Adana'da 2 silah kaçakçısı yakalandı
Adana'da 2 silah kaçakçısı yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Adana, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 2 silah kaçakçısı yakalandı - Son Dakika


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