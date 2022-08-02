28 milyon TL vurgun yapan tefeci şebekesine operasyon - Son Dakika
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28 milyon TL vurgun yapan tefeci şebekesine operasyon

02.08.2022 09:42

Adana'da tefecilik yöntemiyle 105 kişiyi mağdur edip 28 milyon TL haksız kazan elde ettiği öne sürülen 21 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon yapıldı.

Adana'da tefecilik yöntemiyle 105 kişiyi mağdur edip 28 milyon TL haksız kazan elde ettiği öne sürülen 21 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon yapıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 105 kişiyi mağdur edip, 28 milyon liralık vurgun yapan bir tefecilik şebekesini deşifre edildi.

Tefecilik şebekesine üye olduğu iddia edilen 21 kişiyi tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 21 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı. Yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

(Süleyman Cenk İdaye - İHA)

Kaynak: İHA
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Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 28 milyon TL vurgun yapan tefeci şebekesine operasyon - Son Dakika

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