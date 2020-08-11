Son dakika haberi! Adana'da 3 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Adana'da 3 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika güncel haberi... Adana'da 3 kişiyi öldüren ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen eski astsubay sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Son dakika haberi! Adana'da 3 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Adana'da 3 kişiyi öldüren ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen eski astsubay sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık G.D.T. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkemede müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

İlk olarak beyanı alınan müşteki H.U. olay yerinde kuaför salonun olduğunu ve sanık G.D.T. ile olay öncesinden herhangi bir husumetinin olmadığını söyledi.

Maktulleri aynı mahallede oturduğu için tanıdığını belirten müşteki H.U, "Olay günü ben iş yerimdeyken dışarıdan silah sesi duydum. Sanık elinde silahla arabasına doğru yürüdü. Sonrasında sanık G.D.T. bizim bulunduğumuz tarafa yöneldi ve bize doğru dört el ateş etti. Olay nedeniyle ben sanıktan şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Diğer müşteki avukatları da sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Sanık G.D.T. ise savunmasında, müşteki ve tanıkların olayın bir gün öncesini bilmediğini belirterek, "Tanık ve müştekiler benim maktullerle aramda ne geçtiğini bilmiyorlar. Maktuller bir gün önce benim evime baskına geldiler. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamını karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Köprülü Mahallesi'nde geçen yıl 22 Ağustos'ta çay ocağı işleten Okan Develi, Necmettin Şahinoğlu ile iş yerinin karşısındaki parkta oturduğu sırada silahlı saldırıya uğramış, ikisi de olay yerinde yaşamını yitirmişti. Olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede elektrikli bisiklet kullanan Hayati Özkaya da silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Polis, katil zanlısı G.D.T'yi otomobiliyle kaçmak üzereyken yakalamıştı. Zanlının, psikolojik sorunları bulunduğu, eşiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ayrıldığı öğrenilmişti.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 15:25

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Adana'da 3 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşadığımız Yunanistan'a rest çekti: Misakımız Mavi Vatanımızdır Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi Bursa'da düğün ve nişan törenlerine saat sınırlandırılması getirildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi Yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, kararını verdi: Şimdilik böyle bir düşüncem yok Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Rize'de sel felaketinden etkilenen Kaçkar Köyü havadan görüntülendi Rusya'nın koronavirüs aşısı, Almanya'da "yüksek riskli deney" olarak nitelendirildi Sanayide tabancayla alacaklısını kovalayan şahıs, 3 kişiyi vurdu Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti Büyü bozma bahanesiyle vatandaşı dolandıran medyumun cin çıkarma görüntüleri ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu         
16:55
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı         
16:54
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk fotoğrafını paylaştı         
16:51
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü         
16:39
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi         
16:25
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı         
16:10
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı         
15:30
Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak Mustafa Cengiz, Falcao'nun fedakarlığını duyurdu: Maaşında indirim yaptı, seneye de kalacak         
15:23
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu         
15:16
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
15:12
Son Dakika: Halı sahalar yarından itibaren hizmet verecek, Son Dakika: Halı sahalar yarından itibaren hizmet verecek,         
14:47
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi         
14:46
AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız         
14:22
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı         
14:01
Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu         
13:48
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim         
13:39
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti         
12:49
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti         
11:50
Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor Galatasaray, Fenerbahçe'yle sözleşmesi biten Mehmet Ekici'yle görüşüyor         
11:33
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı         
11:31
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti         
11:28
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı         
11:25
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü         
10:44
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi         
10:38
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor         
09:57
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı         
09:42
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi         
08:14
Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmayı planlıyor Galatasaray, Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmayı planlıyor         
08:06
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi         
00:49
Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş         
00:07
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı         
22:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2020 22:03:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Adana'da 3 kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei