Son dakika: Adana'da 3 kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika: Adana'da 3 kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da farklı tarihlerde 3 kişinin tabanca ve tüfekle yaralanması olaylarına karıştığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da farklı tarihlerde 3 kişinin tabanca ve tüfekle yaralanması olaylarına karıştığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde A.T'nin pompalı tüfek, S.P. ve C.Y'nin tabancayla yaralanmasıyla ilgili firari zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Ekip, A.T'nin yaralanmasıyla ilgili şüpheli D.K'yi operasyonla yakaladı. S.P'nin yaralanmasıyla ilgili de H.A'yı yakalayan ekipler, C.Y'nin yaralandığı olayın zanlısı M.H.Y'yi de gözaltına aldı. Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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