Son dakika haberi: Adana'da 4. kattaki balkondan düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika

Adana'da 4. kattaki dairenin balkonundan düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde dün bir apartmanın 4. kattaki balkonundan düşen ve ağır yaralı olarak yakınları tarafından hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki Aleyna K, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Çocuğun cenazesinin hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edileceği bildirildi.