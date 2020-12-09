Son dakika haberi | Adana'da, 5 uyuşturucu ticareti şüphelisi adliyede
09.12.2020 10:33
Son dakika gündem haberine göre ADANA'da, uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
ADANA'da, uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptıkları çalışmada belirlediği 5 adrese, 8 Aralık'ta şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.
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