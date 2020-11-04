Son dakika haberleri | - Adana'da 57 silah ele geçirildi - Son Dakika

- Adana'da 57 silah ele geçirildi

ADANA - Adana'da polisin bir hafta boyunca yaptığı uygulamada 57 silah ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor. Kent genelinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, 29 ruhsatsız tabanca, 19 ruhsatsız av tüfeği, 9 kurusıkı tabanca, 192 fişek, 7 kesici alet, 1 kumar makinesi, 1 çalıntı otomobil, 21 çalıntı motosiklet, 2 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi.

Ekipler ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 256 kişiyi yakalarken, 12 kişiye de yasa dışı kumar ve bahisle ilgili işlem yaptı.