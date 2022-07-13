Son dakika haber... 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 4 zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 4 zanlısı tutuklandı

13.07.2022 09:50

Son dakika haberi: Adana'da çocukların oynadığı topun park halindeki otomobile çarpması üzerine komşular arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Adana'da çocukların oynadığı topun park halindeki otomobile çarpması üzerine komşular arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 4 şüpheli tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde 5 Temmuz'da komşular arasında çıkan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Buna göre, Mesut G. (38) ve Zübeyde G. (38) çiftinin iki çocuğunun sokakta oynadığı sırada toplarının komşuları İhsan Ç'ye (47) ait otomobile çarptığı, komşularının tepki göstermesi üzerine taraflar arasında kavga çıktığı ve Mesut G'nin darbedildiği öğrenildi.

Daha sonra iki ailenin yakınlarının karışmasıyla olayın silahlı kavgaya dönüştüğü belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tabanca ve pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Mehmet Ziya Ö. ile diğer zanlılar Mustafa G, Murat K. ve Yasin Ç'yi gözaltına aldı.

Kavgaya karışan tarafların adreslerinde, ruhsatsız tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

19 Mayıs Mahallesi'nde 5 Temmuz'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Ziya Ö. ve İbrahim E. ile Yasin Ç, İrfan Ç, İhsan Ç. ve Azize Ç. yaralanmıştı.

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6 kişinin yaralandığı silahlı kavga, çocukların topunun otomobile çarpmasından çıkmış 6 kişinin yaralandığı silahlı kavga, çocukların topunun otomobile çarpmasından çıkmış Son dakika haberi | İki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı Son dakika haberi | İki aile arasındaki silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 4 zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... 6 kişinin yaralandığı silahlı kavganın 4 zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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