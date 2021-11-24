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Son dakika haberi: Adana'da 8 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika haberi: Adana'da 8 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı

24.11.2021 08:36
Son dakika haberi: Adana'da 8 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandığı, "mahrem imamlarla" bağlantısı olduğu ve sohbet toplantılarına katıldıkları belirlenen 8 FETÖ/PDY şüphelisinin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Şafak vakti düzenlenene operasyonla bazı zanlılar gözaltına alındı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları sürüyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Adana'da 8 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı - Son Dakika


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