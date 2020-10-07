Son dakika haberi | Adana'da 9 DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Adana'da 9 DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi

07.10.2020 14:45
Son dakika haberi | Adana'da 9 DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Son dakika habere göre Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve tanıklar katıldı.

Tanık S.S, sanıklardan M.K. ve A.O'yu tanıdığını belirterek, "Bu kişiler bana DEAŞ terör örgütüne katılmamı söylediler. Bunlar her hafta bir evde örgütün fikir ve düşüncelerini konu alan sohbetler yapıyordu. Bu sohbet toplantılarında DEAŞ terör örgütünü övüyorlardı. Düzenlenen toplantılara benim yeğenim de katılıyordu." dedi.

Sanık M.K. savunmasında, tanık beyanlarını kabul etmediğini dile getirerek, "DEAŞ terör örgütü üyesi değilim. Hiçbir toplantıya katılmadım." iddiasında bulundu.

Duruşmaya katılan diğer sanıklar da herhangi bir silahlı eyleme veya örgütsel faaliyete katılmadıklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklara uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Terör, Adana, Dava, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Adana'da 9 DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız Eşini zincire bağlayan koca işkence uygulamak için özel oda yapmış Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu Türkiye'nin S-400 hamlesi ABD'yi rahatsız etti: Test atışları yapılacağı iddialarından endişeliyiz Masumlar Apartmanı'nın başrolü Birkan Sokullu, sevgilisiyle görüntülendi Uğurcan Çakır, 16 milyon euro ile Süper Lig'in en değerli futbolcusu oldu Kayınvalidesini önce darbedip, sonra silahla ateş eden damat: Suç kastı ile hareket etmedim Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Son Dakika! MİT tırları davasında firari sanık Can Dündar'ın mallarına el konuldu Son Dakika! MİT tırları davasında firari sanık Can Dündar'ın mallarına el konuldu         
13:58
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in doktoru: Akciğerinde ciddi sıkıntılar var Koronavirüs tedavisi gören Muhittin Böcek'in doktoru: Akciğerinde ciddi sıkıntılar var         
12:07
Çaresiz baba sesini Esra Erol'da duyurdu! Karısı, engelli kızını eve kilitleyip kuzeniyle kaçtı Çaresiz baba sesini Esra Erol'da duyurdu! Karısı, engelli kızını eve kilitleyip kuzeniyle kaçtı         
11:28
Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor Son Dakika! Putin: Ermenistan'a karşı sorumluluklarımız var ama çatışmalar Ermenistan toprağında yapılmıyor         
11:14
İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi         
10:55
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi Hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, mahkemeye başvurarak cezayı iptal ettirdi         
09:58
Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı Dini nikahlı eşini zincirle dövüp, tırnaklarını çekerek işkence yaptı         
09:28
Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti Annesine otomobille çarpan sürücüyü tekme tokat darbetti         
09:16
Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal cenazeye katılamadı, sadece çelenk gönderdi Eşi Serdar Oral'ı toprağa veren Özgü Namal cenazeye katılamadı, sadece çelenk gönderdi         
18:31
Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada         
17:57
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral kimdir? Neden öldü? Özgü Namal'ın eşi Ahmet Serdar Oral kimdir? Neden öldü?         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 15:02:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Adana'da 9 DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei