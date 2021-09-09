Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki ağaçlık alanda bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.
Bölgeye 3 söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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