Son dakika haberi | Adana'da akaryakıt istasyonundaki 5 gasp zanlısına dava - Son Dakika
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Son dakika haberi | Adana'da akaryakıt istasyonundaki 5 gasp zanlısına dava

22.07.2022 15:07
Son dakika haberi | Adana'da akaryakıt istasyonundaki 5 gasp zanlısına dava

Son dakika haberler... Adana'nın Sarıçam ilçesinde kar maskeleriyle geldikleri akaryakıt istasyonundan para, sigara ve güvenlik kamerası kayıt cihazını gasbeden 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında dava açıldı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde kar maskeleriyle geldikleri akaryakıt istasyonundan para, sigara ve güvenlik kamerası kayıt cihazını gasbeden 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında dava açıldı.

Savcılıkça, "gece vakti birden fazla kişi ile iş yerinde yağma" ve "mala zarar verme" suçlamasıyla 13 Mayıs'ta tutuklanan F.U, M.O, S.K. ve Y.E. ile adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz S.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için 18'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanıklar F.U, M.O, S.K, Y.E. ve S.K'nin 3 Mayıs'ta merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gece kar maskesi ve silahla gittiği, burada çalışan Ç.K. ve İ.A'yı bıçakla tehdit ederek kasadaki bir miktar parayı, akaryakıt istasyonunun deposunun kapı kilidini kırarak 2 bin 9 paket sigarayı ve güvenlik kamerası kayıt cihazını alıp otomobille kaçtığı belirtildi.

Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde akaryakıt istasyonu çalışanı mağdurlar Ç.K. ve İ.A'ya karşı hakarette bulundukları da aktarılan iddianamede, sanıkların "gece vakti birden fazla kişi ile iş yerinde yağma" ve "mala zarar verme" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Kaynak: AA

Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Adana'da akaryakıt istasyonundaki 5 gasp zanlısına dava - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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