Adana haberleri! Adana'da alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Adana haberleri! Adana'da alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

16.10.2022 06:56

Adana habere göre Adana'da bir alüminyum fabrikasının atık plastik malzemelerinin bulunduğu kısmında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Adana'da bir alüminyum fabrikasının atık plastik malzemelerinin bulunduğu kısmında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir alüminyum fabrikasının atık plastik malzemelerinin bulunduğu bölümünden dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de TOMA'larla alevlere su sıkarak söndürme çalışmasına katıldı.

Ekiplerce, yangın yerine yakın bazı atık plastik balyalar, üzerlerine su sıkılmasının ardından iş makineleriyle alevlerden uzaklaştırıldı.

15 araç ve 30 itfaiye erinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Ekiplerin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana haberleri! Adana'da alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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