Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir alüminyum fabrikasının atık plastik malzemelerinin bulunduğu bölümünden dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana haberleri! Adana'da alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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