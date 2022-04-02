Son dakika haberi... Adana'da annesini tabancayla vurarak öldüren genç tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Adana'da annesini tabancayla vurarak öldüren genç tutuklandı

02.04.2022 09:44
Son dakika haberi... Adana'da annesini tabancayla vurarak öldüren genç tutuklandı

Son dakika haberler: Adana'da sokakta annesini tabancayla vurarak öldüren oğul tutuklandı, azmettirici olduğu iddia edilen zanlının babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da sokakta annesini tabancayla vurarak öldüren oğul tutuklandı, azmettirici olduğu iddia edilen zanlının babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'nde 31 Mart'ta tartıştığı annesi Ayşe Okuyucu'yu (40) tabancayla öldürdükten sonra istirahatli özel harekat polisi tarafından yakalanan Kemal B'yi (23) azmettirdiği iddiasıyla baba Hazret B'yi (45) de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Kemal B. tutuklandı, baba Hazret B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hazret B'den bir süre önce boşanan Ayşe Okuyucu, 31 Mart'ta evinin önünde tartıştığı oğlu Kemal B. tarafından tabancayla vurulmuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaçmaya çalışan şüpheli Kemal B. ise silah sesini duyan istirahatli bir özel harekat polisi tarafından yaşanan kovalamacanın ardından yakalanmıştı.

Okuyucu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından Kozan ilçesine bağlı Postkabasakal Mahallesi'ndeki mezarlıkta dün toprağa verilmişti.

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Özel Harekat, 31 Mart, Adana, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Adana'da annesini tabancayla vurarak öldüren genç tutuklandı - Son Dakika


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