Son dakika haberi! Adana'da aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı - Son Dakika

Polis, hükümlü Öztürk'ü merkez Yüreğir ilçesindeki evinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, daha sonra cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde bulunan İnönü Parkı'nda 7 kişiyi fuhuş bahanesiyle kandırdıktan sonra yankesicilik yöntemiyle toplam 5 bin 820 liralarını çaldığı öne sürülen Cansu Öztürk'ün (24), tutuksuz yargılandığı mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezası aldıktan sonra teslim olmadığını belirledi.

Adana 'da 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

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