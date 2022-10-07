Son dakika haberi | Adana'da ayakkabı çalarken güvenlik kamerasına yansıyan 2 şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde apartmanlardan ayakkabı çalarken görüntülenen biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki iki apartmana farklı tarihlerde girerek ayakkabı çaldığı iddia edilen Derya D. ve Emrah Y. merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde başka bir eve girmek isterken vatandaşlar tarafından yakalandı.

Vatandaşlar yakaladıkları iki şüpheliye sokakta tepki gösterdi. Olay yerindeki bir kişinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, tepki gösterilmesi üzerine zanlılardan Derya D'nin, Emrah Y'nin önüne geçerek arkadaşını muhtemel saldırıdan korumaya çalıştığı görüldü.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri adrese giderek iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki iki apartmanda yaşayan bazı vatandaşlar, ayakkabılarının çalınması üzerine durumu polise bildirmişti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, biri kadın 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı. Şüpheli kadının bir çift ayakkabıyı tişörtünün altına gizlemeye çalışması, daha sonra şüphelilerin başka bir binadan ellerinde poşetlerle ayrılması güvenlik kamerasına yansımıştı.