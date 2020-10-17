Son dakika haberleri: Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu

17.10.2020 14:19

Son dakika gündem haberi: Adana'da, Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) tarafından Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu.

Adana'da, Küresel Stratejik Araştırmalar Derneği (KÜRSAD) tarafından Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde bir araya gelen KÜRSAD üyeleri, araçlarını Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla donattı.

Buradan başlayan araç konvoyu Uğur Mumcu Meydanı'nda sona erdi. Katılımcılar meydanda İstiklal Marşı okudu.

KÜRSAD Başkanı Mustafa Çakar, Ermenistan'ın saldırdığı Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir bölgelerinde şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Azerbaycan'ın yanında olduklarını vurgulayan Çakar şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir. İki devlet bir milletiz. Azerbaycan candır, Azerbaycan bizim için canandır. Bu duygularla etkinliğimizi yaptık. Bu davamız Karabağ özgürlüğüne kavuşana kadar devam edecektir. Etmezse Erivan'a kadar devam edecektir. Dualarımız, gönlümüz tüm Türk dünyası olarak Karabağ ve can Azerbaycan'ın yanındadır."

Son dakika haberleri: Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Son dakika haberleri: Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Son dakika haberleri: Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Son dakika haberleri: Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu

Azerbaycan, Adana, Fuar, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu - Son Dakika

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