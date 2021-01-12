Son dakika haberi: Adana'da "Bayrak Şairi" Arif Nihat Asya belgeseli hazırlandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Adana'da "Bayrak Şairi" Arif Nihat Asya belgeseli hazırlandı
12.01.2021 14:05
Son dakika gündem haberi... Adana'da öğretmenler tarafından "Bayrak" adlı şiiriyle tanınan ve "Bayrak Şairi" olarak anılan Arif Nihat Asya'nın belgeseli çekildi.
Adana'da öğretmenler tarafından "Bayrak" adlı şiiriyle tanınan ve "Bayrak Şairi" olarak anılan Arif Nihat Asya'nın belgeseli çekildi.
Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü ve Arif Nihat Asya'nın vefatının 46. yılı dolayısıyla Kozan Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Okan Arık tarafından belgesel hazırlandı.
Belgeselde, Arık tarafından Adana'nın tarihi mekanlarında, Arif Nihat Asya'nın hayatından kesitler sunularak işgal dönemi ve Bayrak şiirinin yazılma süreci anlatıldı. ???????
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