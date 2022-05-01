Son dakika haberi: ADANA'DA BAYRAM ÖNCESİ HÜZÜNLÜ ŞEHİTLİK ZİYARETİ - Son Dakika

ADANA'da, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerde yoğunluk yaşandı. Asri Mezarlığı Şehitliği'nde mezarı bulunan şehit Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Ali Cenk Yenier'in (38) babası İzzet Yenier, "Buruk bir bayram geçiyor. Bizim için bayram artık yok. Oğlumuzu şehit verdik. Günümüz hep burada geçiyor. Artık hiçbir şey hissetmiyorum?? dedi.

Ramazan Bayramı arifesinde kentte her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce kişi, mezarlık ve şehitliklerde, kaybettikleri yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Yüreğir ilçesindeki Asri Mezarlığı'na sabah saatlerinde gelenler, yakınlarının mezarında dua okuyup, kabirlerine çiçek bıraktı. Şehit aileleri de mezarlıktaki şehitliğe gelerek kaybettiği çocuklarını dualarla andı. Şehit mezarlarında dualar okuyan şehit yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı.

'BURUK BİR BAYRAM GEÇİYOR'

Şehitlikte oğlunun kabrinde dualar okuyan şehit Uzman Jandarma Kıdemli Çavuş Ali Cenk Yenier'in babası İzzet Yenier, "Buruk bir bayram geçiyor. Bizim için bayram artık yok. Oğlumuzu şehit verdik. Günümüz hep burada geçiyor. Artık hiçbir şey hissetmiyorum. Kendimi ölü olarak görüyorum. Sürekli oğlumun yanındayım. Evlat acısı çok ağır" dedi.

'YİNE BU BAYRAMI ONSUZ GEÇİRECEĞİZ'

15 Temmuz şehidi Piyade Uzman Çavuş Halil Yaşar Mine'nin (34) babası Mustafa Mine ise "Her bayram geldiğinde bu burukluğu yaşıyoruz. Oğlumu hiç unutamıyorum. Çok duygulanıp çok acılar yaşıyoruz. Her bayram oğlum el öpmeye gelirdi. Yine bu bayramı onsuz geçireceğiz" diye konuştu.