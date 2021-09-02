Bekçilerce durdurulan otomobilde silah ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da bekçiler tarafından durdurulan otomobilde iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde bir otomobildeki şüphelilerin silahlı kavgaya karıştığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Şüpheli otomobil, Bülent Angın Bulvarı'nda devriye görevi yapan bekçilerce durduruldu.

Otomobilde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler H.P. ile F.U. Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.