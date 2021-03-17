Son dakika haberi... Bekçilerden kaçmaya çalışan minibüs sürücüsü kovalamacayla yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Bekçilerden kaçmaya çalışan minibüs sürücüsü kovalamacayla yakalandı

17.03.2021 03:21

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da bekçilerin ikazına rağmen aracını durdurmayan minibüs sürücüsü, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da bekçilerin ikazına rağmen aracını durdurmayan minibüs sürücüsü, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Merkez Park'ta devriye görevi yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri 01 EEL 78 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

Sürücünün araçla kaçması üzerine durum polise bildirildi.

Cadde ve kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, minibüsü aynı park içinde kısa süreli kovalamaca sonucu durdurdu.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücü Bağlar Polis Merkezine götürüldü.

Son dakika haberi... Bekçilerden kaçmaya çalışan minibüs sürücüsü kovalamacayla yakalandı
Son dakika haberi... Bekçilerden kaçmaya çalışan minibüs sürücüsü kovalamacayla yakalandı
Son dakika haberi... Bekçilerden kaçmaya çalışan minibüs sürücüsü kovalamacayla yakalandı
Son dakika haberi... Bekçilerden kaçmaya çalışan minibüs sürücüsü kovalamacayla yakalandı

Minibüs, Seyhan, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bekçilerden kaçmaya çalışan minibüs sürücüsü kovalamacayla yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüse karşı yeni ilaç umudu: 'VIR-7831' ölümleri yüzde 85 oranında azalttı Hakan Hatipoğlu, Survivor 2021'in şampiyonunu açıkladı 15 yaşındaki kızını istismar edip sosyal medyadan paylaşan baba tutuklandı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz
Survivor 2021'de adaya veda isim Yunus Emre oldu Survivor 2021'de adaya veda isim Yunus Emre oldu         
01:11
Aracında uyuşturucuyla yakalanan ünlü oyuncu sesi titreyerek konuştu: Bana destek olun Aracında uyuşturucuyla yakalanan ünlü oyuncu sesi titreyerek konuştu: Bana destek olun         
23:31
Genç avukatın ölümü meslektaşlarını derinden üzdü! Barolar Birliği'nden tepki Genç avukatın ölümü meslektaşlarını derinden üzdü! Barolar Birliği'nden tepki         
22:32
Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü         
21:53
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Çiçek satan annesini Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu         
15:56
Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı         
15:19
Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu         
15:03
Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz         
14:07
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu         
12:29
Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı Ajdar yeni şarkısı Tırrı Vırro'yu seslendirdi, dinleyenler hiçbir şey anlamadı         
11:22
Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira         
11:03
Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin Canlı yayında cinayeti ortaya çıkaran Esra Erol'a tehdit: Başına gelecekleri beklesin         
10:43
Evire çevire dövdü, kimse elinden alamadı! Genç kızların kavgası kamerada Evire çevire dövdü, kimse elinden alamadı! Genç kızların kavgası kamerada         
10:18
Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu         
08:57
Eski karısının fotoğraflarını eş değiştirme sitesinde paylaştı Eski karısının fotoğraflarını eş değiştirme sitesinde paylaştı         
08:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 04:17:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Bekçilerden kaçmaya çalışan minibüs sürücüsü kovalamacayla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei