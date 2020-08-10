Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan Serdar Ö'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi 18042 Sokak'ta Serdar Ö. ile ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişi arasında tartışma çıktı.

Adana 'nın merkez Seyhan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 22:49

Kaynak: AA

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