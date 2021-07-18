Adana'da bin 300 polisle "Huzurlu Sokaklar" uygulaması - Son Dakika

Adana'da hava destekli bin 300 polisle "Huzurlu Sokaklar" uygulaması düzenlendi. Uygulama genelinde çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalanırken trafik yönünden de sürücülere ceza yağdı.

Adana Emniyet Müdürlüğü kent genelinde hava destekli bin 300 polisin katılımıyla "Huzurlu Sokaklar" uygulaması düzenlendi. Kentin birçok noktasında trafik ve asayiş yönünden denetimler yapıldı. Uygulamada, 14 bin 553 kişiye GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

Trafik yönünden yapılan kontrollerde ise 6 bin 872 araç kontrol edilirken 2 adet çalıntı motosiklet ve 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi. Yapılan trafik kontrollerinde 42 araç trafikten men edilirken 183 araca 214 bin 125 TL ceza kesildi.

Umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde, eksikleri bulunan ve kapatma saatlerine uymayan 22 iş yerine 483 bin 408 TL ceza kesildi. Uygulama genelinde 620 kadına KADES programı hakkında bilgilendirme yapılıp broşür dağıtıldı.

Asayiş yönünde yapılan uygulamada yapılan üst aramalarında, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 28 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 35 dolu kartuş, 5 adet kesici delici alet, 4 gram esrar, 1 gram metamfetamin ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - ADANA