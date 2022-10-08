Son dakika haberi: Adana'da bir atın otomobilin arkasına iple bağlanarak koşturulması kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi: Adana'da bir atın otomobilin arkasına iple bağlanarak koşturulması kamerada

08.10.2022 15:48
Son dakika haberi: Adana'da bir atın otomobilin arkasına iple bağlanarak koşturulması kamerada

Son dakika gündem haberi: Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir atın otomobile iple bağlanarak koşturulması kameraya yansıdı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir atın otomobile iple bağlanarak koşturulması kameraya yansıdı.

Çatalan Caddesi'nde bir atın 06 EVA 74 plakalı otomobilin arkasına iple bağlı halde koşturulduğunu gören başka bir araçtaki yolcu olayı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Tepki çeken görüntülerde atın hızla giden aracın arkasından koşmakta zorlandığı görülüyor.

Polis, görüntüye yansıyan aracın sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Adana'da bir atın otomobilin arkasına iple bağlanarak koşturulması kamerada - Son Dakika

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