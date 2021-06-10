Son dakika haberi... Adana'da bir evde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan S.Ö. ve İsmet Yiğit'in birlikte yaşadığı eve gelen M.Ş. ile aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ş, S.Ö. ve İsmet Yiğit'i tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmet Yiğit'in öldüğünü, kız arkadaşı S.Ö'nün yaralandığını belirledi.

İsmet Yiğit'in cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, yaralı kadın S.Ö, Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri, M.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı.