Bir kişi husumetlisiyle tartışırken eşini vurdu (2) - Son Dakika

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Adana'nın Çukurova ilçesinde, husumetlisiyle tartışırken pompalı tüfekle ateş eden kişi eşini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde, aralarında husumet olan Menderes K. ve Veli Ş. tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine evinden pompalı tüfeğini alan Veli Ş, Menderes K'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar Veli Ş'nin eşi Hatice Ş'ye isabet etti.

Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri karnından yaralanan Hatice Ş'yi hastaneye kaldırdı.

Veli Ş. ve Menderes K, polis ekiplerince gözaltına alındı.