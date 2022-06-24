Son dakika haberi: Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 5 sanığa dava - Son Dakika
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Son dakika haberi: Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 5 sanığa dava

24.06.2022 10:57
Son dakika haberi: Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 5 sanığa dava

Edinilen son dakika haberine göre Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu 5 sanık hakkında dava açıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu 5 sanık hakkında dava açıldı.

Murat Polat'ın (21) geçen yıl 8 Ekim'de, 19 Mayıs Mahallesi'nde arkadaşının evinin damında yalnız olduğu sırada silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan İ.Ç. ve Ş.K. ile tutuksuz A.Ç, V.I. ve H.B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanıklar İ.Ç, Ş.K, A.Ç. ve V.I. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 8'er yıla kadar, sanık H.B. hakkında ise "suçluyu kayırma"dan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede maktul Polat ve ağabeyi ile sanıklar arasında daha önce çıkan silahlı kavga nedeniyle husumet bulunduğu, saldırıyı planlayan İ.Ç, Ş.K, A.Ç. ve V.I'nın otomobil kiraladıkları belirtildi.

İ.Ç, Ş.K, A.Ç. ve V.I'nın plakasını söktükleri araçla maktulün arkadaşına ait ikametin önüne gittikleri ve damdaki Murat Polat'ı ateş ederek öldürdükleri iddianamede anlatıldı.

İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 5 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşayan Murat Polat (21), geçen yıl 8 Ekim'de arkadaşına ait evin damında yalnız olduğu sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Polis, yaptığı çalışmanın ardından olaya karıştıklarını belirlediği İ.Ç, Ş.K, A.Ç, V.I. ve H.B'yi gözaltına almıştı.

Zanlılardan İ.Ç. ve Ş.K. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Adana Yüregir, Murat Polat, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Adana'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 5 sanığa dava - Son Dakika

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