Son dakika haberleri! Bisiklet süren kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde, bisikletiyle seyir halindeki kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi Karabulut Sokak'ta dün bisikletiyle seyir halindeki Mehmet Aydın'ı (54) bıçaklayarak öldürdükten sonra yakalanan S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
S.K, Cumhuriyet Mahallesi Karabulut Sokak'ta dün bisikletiyle seyir halindeki Mehmet Aydın'ı bıçaklamış, hastaneye kaldırılan Aydın kurtarılamamış, zanlı gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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