Adana'nın Kozan ilçesinde bisiklet sürerken bıçaklanarak öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.
Cumhuriyet Mahallesi Karabulut Sokak'ta, 2 Mayıs'ta bisikletle seyir halindeyken S.K tarafından bıçaklanarak öldürülen Mehmet Aydın'ın (54) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Aydın'ın naaşı, cenaze namazı kılınmasının ardından Kozan Mezarlığı'nda defnedildi.
Mehmet Aydın 2 Mayıs'ta bisiklet sürerken bıçaklanarak öldürülmüş, zanlı S.K. 3 Mayıs'ta tutuklanmıştı.
Kaynak: AA
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