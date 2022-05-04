Son dakika haberi | Adana'da bisiklet sürerken öldürülen kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | Adana'da bisiklet sürerken öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

04.05.2022 15:18
Son dakika haberi | Adana'da bisiklet sürerken öldürülen kişinin cenazesi defnedildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'nın Kozan ilçesinde bisiklet sürerken bıçaklanarak öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bisiklet sürerken bıçaklanarak öldürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.

Cumhuriyet Mahallesi Karabulut Sokak'ta, 2 Mayıs'ta bisikletle seyir halindeyken S.K tarafından bıçaklanarak öldürülen Mehmet Aydın'ın (54) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Aydın'ın naaşı, cenaze namazı kılınmasının ardından Kozan Mezarlığı'nda defnedildi.

Mehmet Aydın 2 Mayıs'ta bisiklet sürerken bıçaklanarak öldürülmüş, zanlı S.K. 3 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

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Bisiklet, Mayıs, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Adana'da bisiklet sürerken öldürülen kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika


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